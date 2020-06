Brandweer redt vastzittende vogel van dak

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdagochtend in actie komen in de Sint Lucasstraat in de Schildersbuurt voor een vogel in problemen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 11.10 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het gaat om een vogel”, vertelt Ten Cate. “Het dier is bovenop het dak vast te komen zitten.” De brandweerlieden besloten om niet met de hoogwerker omhoog te gaan maar om via een dakterras het dier te bereiken. “Een brandweerman heeft het onfortuinlijke vogeltje bevrijd. Daarna is deze overgedragen aan de eigenaar.”

Hoe het dier vast kon geraken is onbekend. De brandweer kon binnen vijftien minuten weer terugkeren naar de kazerne.