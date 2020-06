Brandweer redt vastzittende gierzwaluw onder balkon vandaan

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagmiddag in actie komen aan de Piet Fransenlaan in de Oosterparkwijk vanwege een dier in problemen. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 14.40 uur binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een gierzwaluw”, vertelt Nuver. “Deze was vast komen te zitten onder de rand van een balkon. Een bewoonster zag het gebeuren en heeft daarop de hulpdiensten gebeld. Het dier kon uiteindelijk vrij snel bevrijd worden. Een brandweervrouw kon de zwaluw snel te pakken krijgen. Ze hebben het dier gecontroleerd op verwondingen, maar toen hier geen sprake van bleek te zijn hebben ze de gierzwaluw uit laten vliegen.”

De brandweer kon na tien minuten weer terugkeren naar de kazerne.