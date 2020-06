Brandweer in actie voor koe te water in Onnen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De brandweer moest donderdagmiddag in actie komen aan de Zuiderhooidijk in Onnen waar een koe in een sloot was beland. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit van de brandweer Haren ter plaatse werd gestuurd. “Een koe was in een sloot terecht gekomen en het dier kon niet op eigen kracht uit het water komen”, vertelt Lameris. “Met behulp van brandslangen en een touw werd gepoogd de koe uit het water te halen. De brandslangen werden om de koe heen geslagen waarna met heel veel mankracht het dier uit het water getrokken kon worden.”

De koe raakte niet gewond. De brandweer kon al snel weer terugkeren naar de kazerne.