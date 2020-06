Brandweer in actie om paard te water

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest vrijdagochtend in actie komen om een paard dat mogelijk in het water zou liggen aan de Groningerweg nabij Peizermade. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een dier in problemen kwam rond 08.55 uur binnen. Daarop werd in eerste instantie de blusgroep van Peize opgeroepen, maar al snel werd assistentie gevraagd van brandweer Stad. “Het was even zoeken voor de brandweer”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Het was niet helemaal duidelijk om welk weiland het precies ging. Uiteindelijk vond men een locatie, alleen was daar geen paard te vinden dat in het water lag.”

“In het weiland stond een paard te grazen dat overduidelijk een frisse duik had genomen”, vertelt Raymond Meter van meterfotografie.nl. Naar alle waarschijnlijkheid is het dier de brandweer te snel af geweest en kon het op het droge komen zonder de hulp van de brandweerlieden.