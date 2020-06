Brandweer herdenkt omgekomen collega’s tijdens hun werk

nieuws

Vlag halfstok bij de Groninger brandweer.

De brandweer herdenkt zaterdag met verschillende plechtigheden de collega’s die tijdens hun werk om het leven zijn gekomen. De herdenking vindt ieder jaar plaats.

Een korte plechtigheid vindt er plaats bij het Nationaal Brandweermonument in Schaarsbergen. Vanwege de coronamaatregelen mag er bij deze plechtigheid geen publiek aanwezig zijn. “Toch vinden we het belangrijk dat we toch iets doen, dat we op deze dag aandacht schenken aan het herdenken van brandweermensen die tijdens hun werk om het leven zijn gekomen”, laat een woordvoerder weten. Omdat er maar een beperkt aantal brandweermensen aanwezig kan zijn vinden er op veel kazernes in het land kleine en lokale herdenkingen plaats.

De jaarlijkse herdenking vindt ieder jaar plaats op de derde zaterdag in juni.