Brandweer breekt in bij woning om piepende rookmelder

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen aan de Visserstraat in de stad Groningen vanwege een piepende rookmelder. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een piepende rookmelder kwam rond 18.50 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De buurvrouw had de brandweer gebeld”, vertelt Weening. “Zij hoorde de rookmelder piepen en vertrouwde het niet. Bij aankomst is de brandweer direct een onderzoek gestart. Er bleek echter niemand thuis te zijn. Om in de woning te kunnen kijken werd er een ladder tegen de woning gezet. Een brandweerman is daar op geklommen en heeft vervolgens een dakraam verwijderd om in de woning te kunnen komen.”

De brandweerman heeft vervolgens de voordeur geopend. “Op deze manier konden de andere brandweermannen naar binnen. Al snel bleek dat de piepende rookmelder zich in de woonkamer bevond. Daar werd echter niets geconstateerd. Na het terugzetten van het dakraam is de brandweer weer teruggekeerd.” Er gaat onderzocht worden hoe de rookmelder af kon gaan.