Brandweer breekt deur open om piepende rookmelder in portiekflat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in een portiekflat aan de Kochstraat in de stad Groningen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een brandgerucht kwam even na 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De buren hadden de brandweer gebeld”, vertelt Ten Cate. “Ze hoorden een rookmelder in één van de woningen in de portiekflat piepen. De brandweer is na aankomst direct een onderzoek gestart. Al snel bleek dat de bewoner niet aanwezig was. Brandweerlieden hebben daarop de voordeur opengebroken.”

Bij het onderzoek in de woning werd vervolgens niets aangetroffen. Men is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne. Waarom de rookmelder is gaan piepen is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.