Brand op viskotter aan Bornholmstraat snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op een viskotter aan de Bornholmstraat heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.35 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werd een tankautospuit ter plaatse gestuurd. Kort daarop werd ook het schuimblusvoertuig opgeroepen. “Het ging om een viskotter die op de kade staat, in een zogeheten droogdok”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Aan de boot werden werkzaamheden uitgevoerd en daarbij is er brand ontstaan. Dit brandje konden we snel onder controle brengen.”

Volgens de woordvoerder is het schuimblusvoertuig niet ingezet. “Deze hebben we uit voorzorg ter plaatse laten komen. Wel hebben we de warmte uit de boot getrokken. Ook hebben we de scheepshuid gekoeld met water.” De schade is beperkt gebleven.