Brand in Stadspark snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het Stadspark heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam om 09.35 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een klein brandje”, vertelt Ten Cate. “Het is in het Stadspark nabij de N370 en de Peizerweg. Er staat wat afval in de brand. Brandweerlieden hebben dit met scheppen uit elkaar gehaald. Op die manier kon het vuur onder controle worden gebracht.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.