Brand in appartementencomplex Helperpark snel onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een appartementencomplex aan het Helperpark heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De melding was dat er een schuur in de brand zou staan”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft een blussing uitgevoerd. Wat er in de brand heeft gestaan is onbekend.”

De hoogwerker kon al snel terug naar de kazerne. “De tankautospuit is wat langer gebleven om een controle uit te kunnen voeren. Niemand hoefde het gebouw te verlaten.”