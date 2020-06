Boze omwonenden Isebrandtsheerd krijgen inspraak

nieuws

Voormalige school De Doefmat Foto: google maps

De gemeente gaat in gesprek met boze omwonenden van de Isebrandtsheerd. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Er is in de wijk Beijum veel kritiek op de geplande nieuwbouw aan die straat.

Het gaat om de bouw van 37 sociale huurwoningen aan de Isebrandtsheerd, op de locatie van de voormalige basisschool de Doefmat en voormalig wijkcentrum ‘t Heerdenhoes. Veel omwonenden vinden de plannen te grootschalig voor de buurt, en missen een sociale functie die er vroeger wel was.

De gemeente stelt dat de plannen niet definitief zijn. Gesprekken met omwonenden waren wel gepland, maar gingen vanwege de coronacrisis niet door. Binnenkort kunnen zij meepraten over eventuele aanpassing van de plannen.