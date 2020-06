Bouw appartementen en school begonnen op locatie voormalig Treslinghuis

Basisschoolleerlingen onthulden donderdag het bouwbord op het terrein van het voormalig Treslinghuis in de Oosterparkwijk. Daarmee is de bouw begonnen van 50 sociale huurwoningen en een integraal kindcentrum.

In het integraal kindcentrum gaan de twee basisscholen Siebe Jan Boumaschool en Borgmanschool Vinkenlaan, en

locatie Pierewiet van SKSG samenwerken. Laura Schaap, locatiedirecteur van het IKC Borgman Oosterpark, is blij dat de bouw van start gaat. “We zijn hier al jaren mee bezig. Dit is voor ons echt een moment van: er wordt gebouwd, nu kan het niet meer terug. Nu zien we ook waar we naartoe werken en over een jaar kunnen we er gewoon in. Ik ben echt er echt heel blij mee. ”

De samenwerking is volgens Schaap belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. “We hebben er nu voor gezorgd om voor de kinderen echt een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar te creëren. We kunnen nu allemaal als één team zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. We kunnen dan goed aansluiten bij wat kinderen nodig hebben, elk kind kan zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen.”

Ook wethouder Carine Bloemhoff is blij met de komst van het IKC. “Aanvankelijk was het idee om helemaal geen school in de Oosterparkwijk te hebben, maar dat kan natuurlijk niet. Wij vinden het van belang dat er een school is in de wijk waar alle kinderen van alle rangen of standen in de Oosterparkwijk samen naar school gaan.”