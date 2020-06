Boom- en geveltuinen in trek in gemeente

nieuws

Bij de gemeente Groningen zijn boom- en geveltuinen de laatste tijd erg in trek. De tuinen dragen bij aan een groenere straat en een beter klimaat in de stad.

Bij de gemeente kwamen foto’s binnen van een boomtuin in de Akkerstraat. “Wat kan er véél op zo’n klein stukje grond”, laat een bewoonster weten. “Het valt menigeen op dat de straat zoveel fijner is geworden.” Een boomtuin is een stuk grond rond een boom in de straat. Deze ruimte is vaak niet verhard en wordt door de gemeente een boomspiegel genoemd. Als hier geen planten staan kan er een boomtuin gerealiseerd worden waar de gemeente graag bij helpt.

Leuk, die enthousiaste reacties over #boomtuinen. Zoals die van een bewoonster uit de Akkerstraat, die ons mailde: “Wat kan er véél op zo’n klein stukje grond! Het valt menigeen op dat de straat zoveel fijner is geworden." Wil jij dit ook? Ga naar: https://t.co/0dhRFrzzkZ 🦋🐞 pic.twitter.com/1e33gkyCVu — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 30, 2020

Geveltuinen

Ook geveltuinen zijn de laatste tijd erg in trek. Dit zijn smalle strookjes grond voor de gevel van een huis. Aanleg is alleen mogelijk als er voldoende loopruimte overblijft op de stoep. Als de eigenaar, huurder en verhuurder instemmen helpt de gemeente met de aanleg door eerst een strook tegels te verwijderden. Daarna wordt het zand weggehaald en wordt het gat gevuld me goede tuinaarde.

Leefomgeving

De gemeente noemt zowel de boom- als de geveltuinen een aanwinst. Behalve goed voor het klimaat is het een mooie toevoeging aan de leefomgeving. Door de vele belangstelling is er een wachttijd van acht tot tien weken voor een tuintje klaar is.

OOG Tv maakte vorig jaar een reportage over de boom- en geveltuinen