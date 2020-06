Boodschappen doen in Duitsland wordt goedkoper door btw-verlaging

nieuws

Het wordt aantrekkelijk om boodschappen in Duitsland te gaan halen. De Duitse overheid heeft besloten om de btw-tarieven tijdelijk te verlagen.

De maatregel is genomen om de economie een impuls te geven. De Duitse economie heeft net als de Nederlandse economie flink te lijden onder de coronacrisis. Om de economie te stimuleren, en om mensen te verleiden om geld te blijven uitgeven, is er een pakket samengesteld met een waarde van 130 miljard euro. Een onderdeel daarvan is het verlagen van het btw-tarief van negentien naar zestien procent. De belasting toegevoegde waarde op verse groente en fruit gaat van zeven naar vijf procent.

De Duitse supermarktketens laten weten dat de nieuwe prijzen per 1 juli doorgerekend zullen worden.