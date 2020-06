Boeremapark in Haren is hard aan onderhoud toe

Het Boeremapark in Haren is aan onderhoud toe. Dat vindt de stichting Boeremapark en omwonenden onderschrijven die mening.

Het park heeft sinds de jaren negentig geen onderhoud gehad. Met name de beschoeiing van de vijver is er slecht aan toe. Zo komen jonge eenden en ganzen regelmatig vast te zitten tussen de wal en de beschoeiing. Diverse jonge dieren overleven dat niet.

De stichting is in gesprek met de gemeente over het onderhoud. Het Boeremapark wordt de laatste tijd onder de inwoners van Haren ook steeds populairder, omdat vanwege de coronacrisis veel mensen thuis werken.