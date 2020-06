Bob Dylan in Groningen revisited

nieuws

25 jaar geleden trad Bob Dylan op in Groningen. Vrijdag verschijnt zijn negenendertigste studioalbum.



Verhalen

Over Dylan’s bezoek aan Groningen doen verhalen de ronde. Helaas zonder foto’s.

https://m.poparchiefgroningen.nl/overig/rockumentary-dylan-in-de-polder

https://www.tzum.info/2016/10/radio-bob-dylan-leerde-groningen-beetje-schrijven-volgens-herman-sandman/

Concert

Het concert in de Evenementenhal zou om kwart over 8 beginnen. Dylan begint om 10 over 8, ‘De eerste en enige keer dat een optreden eerder begint dan aangekondigd’, aldus een van de twee aanwezige OOG-redacteuren. Geen voorprogramma, geen pauze, iedereen kan om kwart over 9 weer naar huis.

De fans herinneren zich een leuke avond: ‘Het optreden ging in snel tempo en was een aaneenschakeling van hoogtepunten. De oude nummers in een nieuwe verpakking liepen als een trein’.

http://bobdylaninnederland.blogspot.com/2008/02/18-maart-1995.html

Op internet is een minder bekend videofragment van het concert te vinden, Jokerman. Een nummer dat Dylan niet vaak speelt tijdens optredens.

Op YouTube alleen het geluid.



Op Videos.Sapo zowel geluid als beeld.

http://videos.sapo.cv/DNJOJI2Z9BZFukN4abKb

‘Comeback’

Dylan heeft meerdere keren zijn liefhebbers van zich afgestoten. Door elektrisch te gaan spelen, door over te stappen op relipop, door een gesponsorde kerstplaat te maken, door slechte en onverstaanbare zang, en deze eeuw door drie cd’s met Sinatrasongs uit te brengen. In 2020 wederom een verrassende ‘comeback’ van de 79-jarige Nobelprijswinnaar.

Vrijdag

Deze vrijdag komt het nieuwe tekstrijke studioalbum van Bob Dylan uit, getiteld Rough And Rowdy Days. ‘Een van de tracks, Murder Most Foul, is een bijna zeventien minuten durend nummer dat met niets in zijn immense oeuvre te vergelijken valt en begint met de moord op John F. Kennedy en eindigt met een minutenlange opsomming van verzoeknummers’, aldus een aanprijzing.