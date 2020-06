Boa’s krijgen wapenstok als burgemeester dat wil

nieuws

Foto: BOA Noord

Boa’s kunnen een korte wapenstok krijgen als de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie dat nodig vindt. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie bekendgemaakt.

Binnenkort gaan er in het land op verschillende plekken proeven worden gedaan met boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, die uitgerust worden met zo’n wapenstok. Na afloop gaat getoetst worden of het terecht is geweest om de boa’s met de stok uit te rusten. Nu toetst de minister dat nog vooraf. De bedoeling is dat in de toekomst de minister het oordeel van het lokale gezag volgt.

Boa’s hebben al verschillende malen gedemonstreerd om meer middelen tot hun beschikking te krijgen waarmee ze zich kunnen beschermen. Aanleiding is een incident in IJmuiden twee weken geleden. Daar ging een groep jongeren boa’s te lijf waarbij twee ambtenaren gewond raakten. De boa’s willen ook dat pepperspray wordt toegevoegd aan hun arsenaal. Hier gaat onderzoek naar gedaan worden.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft eerder laten weten afwijzend te staan tegenover het gebruik van geweldsmiddelen bij boa’s.