‘Blijf thuis als er in je buurt een grote brand woedt, kom niet kijken’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Kom niet naar branden kijken als die in je buurt woeden. Dat is de boodschap van burgemeester Klaas Smid (PvdA) van de gemeente Noordenveld naar aanleiding van de grote brand die afgelopen donderdag woedde in Roden. Smid doet de oproep in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Bij de brand afgelopen donderdag zag de brandweer dat er veel toeschouwers op af kwamen. Daarbij hielden mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand. Op een gegeven moment werd het zo druk dat de Veiligheidsregio een NL-Alert verstuurde waarbij mensen opgeroepen werden om naar huis te gaan. Volgens Smid speelt dit probleem niet alleen in Roden, maar speelt het in het hele land. “In april zagen we het ook bij de grote natuurbrand in het Mensingebos”, zegt de burgemeester in de krant. “Mensen hebben oog voor de brand en niet voor wat er om hen heen gebeurt.”

Handhaven door de politie is volgens Smid op zulke momenten niet mogelijk. Zij zijn druk met de hulpverlening rond de brand. Je kunt hoogstens een NL-Alert versturen met een oproep. “We kunnen niet een heel peloton politiemensen naar zo’n brand sturen om de mensen uit elkaar te houden.”

Bij de brand in Roden werd een loods met daarin onder andere een fietsenwinkel verwoest.