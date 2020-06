Blijdschap bij ondernemers om versoepeling maatregelen

Veel ondernemers kunnen opgelucht ademhalen, want woensdag kondigde het kabinet weer nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen aan.

Vanaf 1 juli mogen bijvoorbeeld weer meer mensen bij elkaar in een ruimte zijn, als er maar anderhalve meter afstand gehouden wordt. Ook reizen met de trein of bus mag weer voor niet-noodzakelijke reizen. Dat is goed nieuws voor Adrie Oostenbrug, directeur van touringcarbedrijf Doornbos uit de stad. “Ik heb gelijk contact opgenomen met één van onze vaste klanten. Onze eerste reis stond met potlood op 16 juli, dus die kan doorgaan. We gaan eindelijk weer beginnen.” Hij denkt dat de versoepelingen op korte termijn nog niet gaan helpen. “Maar op langere termijn wel. Scholen die hun schoolreisjes hebben gecancelled zeggen nu: we gaan in september, dus ik hoop dat dat een drukke maand wordt.”

Ook sportscholen mogen vanaf 1 juli weer open. Bij Bodyfit in Haren zijn ze daarom druk bezig met de laatste voorbereidingen, bijvoorbeeld door met stickers een looproute aan te geven. “Perfect, we zijn blij,” reageert eigenaar Geoffrey Müller. De afgelopen weken hebben ze buiten sporten aangeboden. “Wij kunnen deze versoepeling zeker aan. We gaan wel een maximum van 30 mensen toelaten.” Een aantal apparaten is niet in gebruik en bij de rest staat desinfectiemiddel zodat alles schoon blijft.

Oostenbrug denkt dat de schade van de afgelopen maanden niet zo snel ingehaald kan worden. “Dit is een jaar om te overleven. Volgend jaar hopen we dat alles weer normaal is en we weer een normaal jaar kunnen draaien.”