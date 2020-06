Bijna 6000 panden in gemeente Groningen worden ‘cultuurhistorisch erfgoed’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het conceptbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen is vanaf donderdag in te zien voor inwoners. In het plan staan bijna 6000 onbeschermde panden in de gemeente die in aanmerking komen voor de status van ‘Gebouwd Erfgoed’. Dit kan gevolgen hebben voor de eigenaren van de panden.

In het plan staan nu 4.299 ‘objecten’ met de status karakteristiek en 1.488 panden zijn aangemerkt als beeldondersteunend. De status ‘Gebouwd Erfgoed’ zorgt ervoor dat gebouwen niet zomaar gesloopt mogen worden. De gemeente wil daarmee ‘karakteristieke en ruimtelijk relevante kenmerken’ van de Stad en de rest van de gemeente in stand houden. “Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. We willen die unieke en herkenbare identiteit graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat naast monumenten ook karakteristieke en beeldondersteunende objecten beter beschermd worden tegen sloop”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Tot nu toe staan alleen panden uit de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer op de lijst. De panden uit de voormalige gemeente Haren moeten nog geïnventariseerd worden. Inwoners kunnen op het platform de Stem van Groningen het bestemmingsplan raadplegen en direct reageren. Hier kunnen ze ook zien welke panden op de lijst staan en dus of hun pand ook onder het nieuwe bestemmingsplan valt. Regeren op het bestemmingsplan via de online tool kan tot 16 juli.

Op 18 juni tussen 17:00 -1800 uur is er een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners via de online tool Webex. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.