Bezoekregeling verpleeghuizen versoepeld

Foto: Pixabay (CC0)

De bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt per 1 juli versoepeld. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagavond bekendgemaakt.

Sinds de coronauitbraak halverwege maart in ons land golden in eerste instantie strenge maatregelen rond verpleeghuizen, waarbij in de eerste maanden geen bezoek welkom was. Sinds enkele weken mag er weer bezoek komen, waarbij dit echter van tevoren wel moet worden aangegeven en ook zijn grote gezelschappen niet welkom. Per 1 juli gaat dit veranderen en is een heel gezin weer welkom als ze een bezoek brengen aan hun vader, moeder, opa of oma. Een knuffel of een kus zit er nog niet in omdat bij de bezoeken wel anderhalve meter afstand moet worden bewaard.

Ouderenbond ANBO laat weten blij te zijn met de versoepeling van de regels. Wel erkent de bond dat met het versoepelen de kans op nieuwe besmettingen op de loer ligt. Daarom roept de ANBO iedereen op zorgvuldig om te gaan en voldoende afstand te bewaren.