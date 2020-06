Bezoekers Herestraat krijgen duidelijkheid

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Voor bezoekers van de Herestraat is het vanaf a.s. zaterdag een stuk duidelijk als het gaat om looprichtingen en veiligheid. Deze week worden lijnen aangebracht die bezoekers moeten helpen afstand te houden. Dat meldt de Groningen City Club.

De GCC is blij met de stappen die nu gezet worden. Voorzitter Eric Bos zegt: “Deze maatregelen maken het voor bezoekers weer een stukje overzichtelijker en dat is waar het om draait.” De ondernemers in de Herestraat zagen in de afgelopen weekenden op meerdere plaatsen lange rijen voor winkels ontstaan, zodat anderen moeilijk veilig konden passeren.

De gemeente, de Groningen City Club en de winkeliersvereniging Herestraat hebben na overleg besloten om ook vakken te maken voor wachtenden. Die vakken worden langs de gevels aangebracht, zodat bezoekers op de juiste plek wachten. Ook wordt met een duidelijke lijn in het midden van de straat aangegeven aan welke kant je het beste kunt lopen. Verder wordt ingezet op kleinschalige charme acties, om de bezoekers te verrassen.