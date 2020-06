Bezoek in gevangenissen en jeugdinrichtingen weer mogelijk

nieuws

Gedetineerden mogen vanaf dinsdag weer bezoek ontvangen. Wel gelden er strenge regels rond de bezoekmomenten. Dat is maandag bekendgemaakt.

De afgelopen periode is er een proefperiode geweest met een bezoekregeling in drie reguliere gevangenissen en in tbs-klinieken en jeugdinrichtingen. Gedetineerden mochten op deze locaties sinds 2 juni bezoek ontvangen. De resultaten van deze proef zijn positief dat nu besloten is om de bezoekregeling voor alle gevangenissen in te stellen. Daarbij moeten gevangenissen wel zorgen voor een afscheiding van plexiglas tussen bezoeker en gedetineerde.

Per week mogen mensen in de gevangenis maximaal één bezoeker ontvangen. Dit bezoek mag maximaal zestig minuten duren. In tbs-klinieken en jeugdinrichtingen geldt een maximale bezoekduur van twee uur per week. Een bezoeker mag een kind in de leeftijd tot en met vier jaar meenemen. Dat moet dan wel op schoot blijven zitten tijdens het bezoek.