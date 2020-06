Bewoonster gewond bij gaslekkage in woning

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bewoonster van een woning aan de Regentessestraat is maandagavond gewond geraakt bij een gaslekkage in haar woning. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van een mogelijke aardgaslekkage kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bij aankomst zijn we direct een onderzoek gestart”, vertelt Harmen Kuijer van de Groninger brandweer. “Al snel bleek het te gaan om een gaslekkage in de keuken. Er bleek een lek te zitten in de slang naar het gasfornuis. Wij hebben daarop de gaskraan dichtgedraaid waarmee het gevaar was weggenomen.”

Voor de bewoonster kwam een ambulance ter plaatse. “Zij is onderzocht en is daarna voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.”