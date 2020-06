Bewoners wooncomplex Korreweg kunnen snel weer douchen: vervanging boiler gestart

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

In een appartementencomplex aan de Korreweg is dinsdagavond begonnen met het vervangen van een kapotte boiler waardoor bewoners al een week niet thuis kunnen douchen. Bij het complex stond in de avond een grote hijskraan.

De problemen ontstonden vorige week woensdag. De boiler in het appartementencomplex raakte kapot en bewoners hadden geen warm water meer. De afgelopen week moesten de bewoners noodgedwongen douchen in een mobiele unit die voor het gebouw op het trottoir was geplaatst. Aanvankelijk dacht woningcorporatie Patrimonium, die eigenaar is van het gebouw, het euvel in een aantal dagen op te kunnen lossen. Vrijdag liet de corporatie per brief weten dat het langer zou gaan duren omdat er een hoogwerker nodig was. Voor deze hoogwerker ingezet zou kunnen worden zou er eerst overeenstemming moeten komen met de gemeente.

Bewoners lieten via verschillende media weten niet blij te zijn. Ze hadden het gevoel dat ze in hun nakie op straat moesten douchen. Anderen maakten zich zorgen over de hygiëne in coronatijd. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP liet weten dat hij wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen hier woensdag tijdens de raadsvergadering vragen over wil gaan stellen. Dinsdagavond is dus begonnen met het vervangen van de boiler toen in het begin van de avond een hoogwerker werd opgebouwd. Het overige verkeer ondervond enige hinder. Verkeersregelaars werden ingezet om alles in goede banen te leiden.