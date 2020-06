Bewoners Helpermaar hebben weer stroom na brand in elektriciteitskast

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de omgeving van de Vasalislaan in de wijk Helpermaar hebben alle bewoners weer elektriciteit. Dat laat energiebedrijf Enexis weten.

Aan de Vasalislaan brak dinsdagmiddag brand uit in een elektriciteitskast. Aanvankelijk kwamen 1.200 adressen zonder stroom te zitten. Door elektriciteit om te leiden konden ruim duizend aansluitingen weer snel van elektriciteit worden voorzien. Bij 125 aansluitingen lukte dit pas in de nacht van dinsdag op woensdag. Dit betreft woningen en gebouwen die rechtstreeks aangesloten waren op de stroomkast. In de wijk is een noodstroomaggregaat geplaatst die de aansluitingen van stroom voorziet.

Bij de brand ging de elektriciteitskast volledig verloren. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Enexis is druk bezig om de kast te vervangen door een nieuwe. De verwachting is dat deze werkzaamheden komende donderdag afgerond kan worden.