Bewoner gewond bij woningbrand Van Oldenbarneveltlaan

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een woning aan de Van Oldenbarneveltlaan heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is de bewoner lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.54 uur bij de hulpdiensten binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Al snel werd bij ons duidelijk dat de bewoner nog in de woning aanwezig was”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Daarop hebben we middelbrand gemaakt. Dit betekent dat er een tweede tankautospuit werd opgeroepen.” Bij aankomst van de eerste hulpverleners is men direct op verkenning gegaan. “Het bleek om een kleine brand te gaan die we snel onder controle konden brengen. De bewoner hebben we uit de woning kunnen halen. Deze persoon heeft rook binnengekregen en wordt nagekeken door ambulancepersoneel.”

Volgens Bosklopper woedde de brand in een woning van een portiekflat. Wat er precies gebrand heeft is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe dit heeft kunnen ontstaan. Hier wordt onderzoek naar gedaan.