‘Bewolking en regen, zomerse dagen lijken ver weg’

Een omslag naar stabiel zomerweer zit er de komende week nog niet in. In plaats daarvan hebben we te maken met bewolking en regen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend laat de zon zich zo nu en dan zien maar is er ook kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking verder toe, in de avond gevolgd door lichte regen vanuit het noordwesten. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het rond de negentien graden. In de nacht naar dinsdag ook af en toe regen en een temperatuur die rond de veertien graden ligt.”

“In de nacht naar donderdag meer regen”

Dinsdag en woensdag lijken qua weerbeeld op de maandag. “Dinsdagochtend is er veel bewolking en kan er een bui vallen. In de middag breekt de zon zo nu en dan door. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Woensdagochtend is het bewolkt en valt er regen. In de middag wordt het droger en is het twintig graden. In de nacht naar donderdag gaat meer regen vallen.”

Neerslagtekort

De neerslag is goed nieuws voor het neerslagtekort waar we nog altijd mee te maken hebben. In Groningen gaat het om een tekort van rond de 170 tot 180 millimeter. De verwachting, volgens het ECMWF-model, is dat we de komende tien dagen zo’n 23 millimeter kunnen verwachten. Dit betekent dat het neerslagtekort nog altijd oploopt, maar dat we qua positie wel afstand nemen van het recordjaar 1976 en qua niveau in de buurt komen van het jaar 2018.