Bestuurder scootmobiel raakt te water in Lewenborg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Golfslag in de wijk Lewenborg is zaterdagochtend de bestuurder van een scootmobiel te water geraakt. De man is daarbij gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. Door nog onbekende oorzaak raakte de man in zijn scootmobiel te water. Omstanders die het zagen gebeuren belden direct de hulpdiensten. Behalve een ambulance en de politie rukten ook de duikers van de brandweer daarop uit. Omstanders hebben vervolgens samen met de hulpdiensten het slachtoffer en de scootmobiel uit het water kunnen halen.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.