Foto: Denise Humalda

De berenklauw, die de afgelopen maanden langs het loslooppad in het Noorderplantsoen groeide, is verwijderd.



Zondag berichtte OOG over de hond, die door de berenklauw een nare verwonding aan zijn neus overhield, nadat hij er even mee in contact was geweest.

Maandagmorgen zijn de planten op deze plek uitgegraven en verdwenen.

