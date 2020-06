Berenklauw ook gevaarllijk voor honden

nieuws

Van berenklauw kan je lelijke brandwonden krijgen. Dat geldt voor mensen en ook voor honden.



In het Noorderplantsoen groeien langs de loslooproute enkele grote berenklauwen. Op de foto de neus van een hond die er even aan snuffelde.

Dat mondde uit in een bezoek aan de dierenarts, dat resulteerde in pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica en de daarbij horende kosten. De hond moet een kap om en heeft een zeer pijnlijke neus gedurende meerdere weken.

Wikipedia weet:

De plant kan grote schade toebrengen aan de huid en aan de ogen van mensen en honden omdat het sap furocoumarinen bevat, die sterk fototoxisch zijn. Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap kan na 24 uur rode jeukende vlekken veroorzaken, die gevolgd worden door zwelling en blaarvorming.

Het letsel kan eruitzien als een brandwond en het kan twee weken duren voordat het genezen is. Als litteken kan er een bruinverkleuring optreden. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden. Bij honden kan het sap in de bek tot verstikking leiden.