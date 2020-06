BeNeLeague voor basketbal in de maak

nieuws

Carrington Love van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Acht werkgroepen zijn deze maand aan de slag gegaan met de uitwerking van de BeNeLeague. Dat is de gecombineerde basketbalcompetitie voor topteams van Nederland en België.

In totaal zijn 32 mensen van de clubs, waaronder Donar, aan het werk. Zij zijn verdeeld over acht werkgroepen en buigen zich onder meer over onderwerpen als de speelkalender, het opstellen van reglementen en zaken rond de financiën, commercie en media.

In oktober wordt op een ledenvergadering besloten of de BeNeLeague per september 2021 van start kan gaan. De Basketball Bond hoopt dat met de invoering van de BeNeLeague het niveau van het Nederlandse basketbal omhoog gaat.