Beijum wakker getrommeld na zonnewende

Zo’n zestig mensen hebben zondagochtend met trommels en djembés Beijum wakker getrommeld vanaf de Kardingerbult. Dat meldt de website Beijum Nieuws zondag.

Het trommelen begon rond 10.15 uur waarmee gevierd werd dat de kortste nacht er op zat. Zaterdagavond om 23.43 uur vond de zomerzonnewende plaats. Op het hoogtepunt bereikte de zon vanuit de aarde gezien de meest noordelijke positie en staat dan recht boven de zogeheten Kreeftskeerkring. Vanaf zondag worden de dagen weer korter hoewel dit in het begin nog nauwelijks merkbaar is met slechts een paar seconden per dag. De zonnewende ging dit jaar gepaard met een ringvormige zonsverduistering die in delen van Afrika, het Midden-Oosten en in Azië goed te zien was. Deze verduistering eindigde in de ochtend wat voor de trommelaars het teken was om Beijum wakker te maken.

Volgens de website is het een gezellig event geweest waarbij behalve om de zonnewende ook voor de vrijheid getrommeld werd. De geluiden waren in zuid-westelijk Beijum goed te horen waarbij het volgens Beijum Nieuws prettig ritmisch ontwaken was.