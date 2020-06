Be Quick 1887 schreef precies honderd jaar geleden geschiedenis

sport

Foto Andor Heij. Kampioenselftal Be Quick aan de Wall of Fame op de Esserberg.

Het is vandaag (zaterdag) precies honderd jaar geleden dat Be Quick 1887, als enige voetbalclub in het noorden ooit, kampioen van Nederland werd. In de kampioenswedstrijd van het seizoen 1919-1920 werd VOC uit Rotterdam met 4-0 geklopt.

Be Quick was met overmacht noordelijk kampioen geworden. Be Quick won bijna alle wedstrijden. Alleen Achilles 1894 uit Assen wist tegen Be Quick een punt te pakken.

Be Quick speelde in de kampioenscompetitie tegen de winnaars uit de districten west, oost en zuid: VOC uit Rotterdam, Go Ahead uit Deventer en MVV uit Maastricht. VOC was thuis oppermachtig en won onder meer met 7-1 van Be Quick. Maar uit was het minder met een nederlaag tegen Go Ahead en een gelijkspel tegen MVV. Be Quick versloeg zowel thuis als uit Go Ahead en MVV en een punt in de laatste wedstrijd tegen VOC was voldoende.

De Groningers deden meer dan dat en wonnen op 6 juni 1920 op het complex aan de Verlengde Hereweg voor 10 duizend toeschouwers met 4-0 van VOC. Be Quick schreef daarmee geschiedenis.

