Be Quick 1887 moet een keer extra naar Den Haag

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Alphense Boys

De KNVB heeft de definitieve versie van de indelingen van de hoofdklassen in het amateurvoetbal naar de clubs gestuurd. Daaruit blijkt dat Be Quick 1887 een keer extra naar Den Haag moet.

TAC’90 uit Den Haag verhuist naar de zondaghoofdklasse A en TOGB naar de zuidelijke hoofdklasse B. In de voorlopige versie was dat nog omgedraaid. De verandering is logisch, omdat HBS uit Den Haag in de hoofdklasse A acteert. Ze hebben beide Haagse verenigingen een derby.

De indeling van de hoofdklasse A: Alcides (Meppel), Alphense Boys, Be Quick 1887 (Groningen), Emmen, HBS (Den Haag), Hoogeveen, Longa’30 (Lichtenvoorde), Purmersteijn (Purmerend), RKAVV (Leidschendam), RKZVC (Zieuwent), SDO (Bussum), Silvolde, SJC (Noordwijk), TAC’90 (Den Haag), Velsen, De Zouaven (Grootebroek).

De hoofdklassers beginnen niet in het laatste weekeinde van augustus, maar in het weekeinde van 5 en 6 september. Dat geldt ook voor de clubs uit de tweede en derde divisie.