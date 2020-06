Baudet: ‘Aardbevingen zijn verdomd vervelend, maar geen genocide ‘ofzo’

nieuws

“Het is verdomd vervelend, een scheur in je huis. Je moet een weekend ergens anders logeren. Maar het is geen genocide, ofzo.” Dat is de omschrijven van FvD-leider Thierry Baudet over de problemen van Groningers door de aardbevingen en de gaswinning. Hij deed de uitspraak maandagmiddag in een Youtube-livestream van het zogenaamde FvD-journaal.

Volgens Baudet staat de ‘500 miljard euro’ aan aardgas in de Groningse grond niet in verhouding tot de ‘tientallen miljarden euro’ aan schade die het veroorzaakt.“Maar we moeten het ook niet overdrijven, het is niet héél erg wat er gebeurt met die aardbevingen. Maar het is verdomd vervelend”, zo stelt Baudet. Daarom moet, zo stelt Baudet, de gaswinning doorgaan en moeten de Groningers direct goed gecompenseerd worden voor de geleden schade. “’Het is waar dat er aardbevingetjes zijn, maar je moet dat echt niet overdrijven. (..) Je kunt de mensen ook een aandeeltje geven in de Gasunie. En doorboren, doorgaan met het gas eruit winnen.”

Afgelopen zaterdag was de FvD-leider nog in Groningen voor een flitsbezoek, de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

