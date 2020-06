Banenverlies door corona relatief laag in Groningen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

In de provincie Groningen is het verwachte banenverlies door de coronacrisis kleiner dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dat schrijft het UWV in een onderzoek naar de werkgelegenheid in Groningen. Dit werd donderdag gepubliceerd. Toch werken 85.000 mensen in sectoren met een zeer grote banenkrimp.

Van alle werknemers in Groningen werkt 28% in een sector met een (zeer) grote banenkrimp in 2020 door de coronacrisis. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp. Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land.

In onder andere onderwijs, ICT en financiële instellingen daalt het aantal banen niet of nauwelijks. Verder nemen de banen in zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers juist toe. Hier werkt 32% van de werknemers in de regio: 96 duizend mensen.