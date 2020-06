Auto’s botsen op Paterswoldseweg, weg deels dicht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Paterswoldseweg zijn twee auto’s op elkaar gebotst. De weg was vanwege het ongeluk deels dicht.

Het ongeluk gebeurde even na 12.00 uur ter hoogte van de kruising met de Hippocrateslaan. “Twee personenauto’s zijn met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend. Hulpdiensten rukten groots uit. Verschillende politievoertuigen, een ambulance en ook de brandweer kwamen ter plaatse. Men vermoedde dat één van de betrokkenen bekneld was komen te zitten, maar dit bleek niet het geval te zijn.” De schade aan de voertuigen is fors. “Eén iemand is gecontroleerd in een ambulance. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was één rijbaan van de Paterswoldseweg vanaf het Overwinningsplein tot de kruising met de Galenuslaan dicht. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen geborgen. Rond 13.00 uur was de weg weer open voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.