Auto’s botsen op Bedumerweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Bedumerweg zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20 uur ter hoogte van de kruising met de Floresstraat. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een witte en een grijze auto kwamen met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen daar behoorlijk wat schade bij op. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Politieagenten zorgden dat het overige verkeer in goede banen werd geleid terwijl een verpleegkundige van de motorambulance ondertussen de inzittenden controleerde op eventuele verwondingen. Uiteindelijk bleek dat niemand gewond was geraakt.”

Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.