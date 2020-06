Automobilist vergeet handrem; auto rijdt het water in

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op het Weemshofeiland in Eelderwolde is een auto in een sloot terecht gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur ter hoogte van de kruising met de Woltsingel. “Een personenauto stond op de oprijlaan van een woning”, vertelt Ten Cate. “De bestuurder is uitgestapt maar vergat daarbij de wagen op de handrem te zetten. Het vehikel is daarop gaan rijden en in een sloot terecht gekomen.” Volgens de fotograaf is er niemand gewond geraakt.

Het incident zorgt ervoor dat flink wat omwonenden een kijkje komen nemen. “Het lijkt erop dat de hele buurt is uitgelopen. Vooral veel kinderen die even komen kijken. Een bergingsbedrijf heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Om de wagen te kunnen bergen moest de berger wel een waadpak aantrekken. De auto is door het waterongeluk zwaar beschadigd geraakt.