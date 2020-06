Automobilist schept scooterrijder op Gratamastraat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Gratamastraat in de Korrewegwijk heeft een automobilist een scooterrijder geschept. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur op de kruising met de Korreweg. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Naar alle waarschijnlijkheid wilde de automobilist vanaf de Korreweg de Gratamastraat inrijden. Daarbij moest het fietspad overgestoken worden. Bij die manoeuvre zag de bestuurder een scooter over het hoofd waardoor een botsing het gevolg was. Op de scooter zat behalve de bestuurder ook een bijrijder. Zij kwamen ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De beide personen op de scooter zijn gecontroleerd maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

De politie zorgde ervoor dat het overige verkeer in goede banen werd geleid. Daarnaast heeft men een onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.