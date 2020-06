Auto rijdt fietser aan en knalt daarna op woonboot

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Hoornsedijk heeft een automobilist eerst een fietser aangereden en is daarna op een woonboot geknald. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De automobilist reed via een weggetje richting de Hoornsedijk. Op een gegeven moment is het mis gegaan waarbij eerst een fietser werd aangereden, de auto doorreed en uiteindelijk tegen een woonboot tot stilstand kwam.” Behalve de politie en een ambulancemotor rukte ook de brandweer uit. De blusgroep Haren rukte uit met een tankautospuit en een boot, de sectie Sontweg kwam ter plaatse met de grote hulpverleningswagen en eveneens een boot. “Zoals het nu lijkt is er niemand gewond geraakt. De auto lijkt wel op een gasleiding te staan. Daarom is de omgeving van het ongeluk met afzetlint afgezet.”

De brandweer heeft de auto terug op de Hoornsedijk getrokken. “Men heeft gelijk met apparatuur gasmetingen verricht. Dit heeft niets opgeleverd. De afzetting is inmiddels weer deels opgeheven. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. De auto zal door een bergingsbedrijf geborgen worden. Deze heeft aan de voorzijde flink wat schade opgelopen.”