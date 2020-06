Auto-inbrekers op heterdaad betrapt aan Molukkenstraat

nieuws

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee auto-inbrekers op heterdaad betrapt aan de Molukkenstraat en de Ulgersmaweg.

De verdachten zijn een 34-jarige en een 49-jarige Groninger. De twee worden verdacht van inbraak in zeker vijf auto’s. De ruiten van de auto’s werden vernield. De verdachten maakten onder andere autoradio’s en zonnebrillen buit. Ze zitten vast in het cellencomplex en worden donderdag gehoord.

Als ook in uw auto is ingebroken, dan vraagt de politie om aangifte te doen. Getuigen van inbraken kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Dankzij een alerte getuige zijn afgelopen nacht twee verdachten op heterdaad aangehouden ter zake inbraken in auto’s aan de Molukkenstraat en de Ulgersmaweg in Groningen. De verdachten zijn Groningers en zijn 34 en 49 jaar oud. Er is in ieder geval ingebroken in 5 auto’s. 1/2 pic.twitter.com/ra6cMcrGAg — Wijkagent Heidanus (@POL_Heidanus) June 25, 2020