Asfalteringswerkzaamheden Zonnelaan in volle gang

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Op de Zonnelaan in de wijk Paddepoel wordt sinds vrijdagavond 19.00 uur druk gewerkt om de weg van een nieuwe laag asfalt te voorzien. Door de werkzaamheden is de weg in beide richtingen afgesloten.

Vrijdagavond begonnen de wegenbouwers met het verwijderen van het asfalt. De komende dagen wordt er vervolgens een nieuwe onderlaag aangebracht en daarna volgt het nieuwe asfalt. De werkzaamheden vinden plaats op de Zonnelaan tussen de afslag met de Pleiadenlaan en de noordelijke ringweg. Automobilisten kunnen niet gebruik maken van de Zonnelaan. Men wordt met omleidingsborden omgeleid via de Pleiadenlaan, westelijke- en noordelijke ringweg. Fietsers en voetgangers hebben geen hinder van de werkzaamheden.

De stremming van de Zonnelaan duurt tot aanstaande maandag 06.00 uur. Vanaf dan is de weg in beide richtingen weer geopend voor het verkeer.