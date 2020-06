Arrestatie bij demonstratie op Grote Markt voor vluchtelingenkinderen

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Zo’n twintig mensen hebben donderdagavond op de Grote Markt geprotesteerd om aandacht te vragen voor de situatie van weeskinderen en vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Eén persoon werd gearresteerd.

Initiatiefnemer voor de actie was Comité Vluchtelingenkinderen Groningen. Zij vinden dat vijfhonderd kinderen, die nu in het vluchtelingenkamp Moria verblijven, in Nederland opgevangen moeten worden. Groningen en 51 andere gemeenten hebben de afgelopen periode aangegeven dit wel te willen. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad is voor opvang, hoewel volgens wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Integratie en Emancipatie er wel eerst geld uit Den Haag moet komen. Het kabinet ziet de komst van de kinderen echter niet zitten.

De demonstratie verliep donderdagavond rustig. De demonstranten hielden onderling voldoende afstand. Een vrouw werd gearresteerd omdat ze de demonstratie verstoorde. Zij is in een politieauto overgebracht naar het bureau.