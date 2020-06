Arjen Robben keert terug als speler bij FC Groningen

nieuws

Foto: rayand - https://www.flickr.com/photos/rayand/7233027208, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19521400

Arjen Robben keert komend seizoen terug als voetballer bij FC Groningen. Dat is zaterdagmiddag bekendgemaakt in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

“De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: ‘Arjen volg je hart!’… Een terugkeer als speler van FC Groningen”, meldt Robben op de website van de FC. “Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Algemeen directeur Hans Nijland laat weten blij te zijn. “Ik werd vanmiddag gebeld door Arjen. De boodschap: ‘Ik ga weer spelen voor FC Groningen’. Schitterend!”

Robben werd geboren op 23 januari 1984 in Bedum. Op jonge leeftijd voetbalde hij voor VV Bedum. Op twaalfjarige leeftijd maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Groningen waar hij op zijn zestiende zijn debuut maakte in het eerste elftal van de FC. Op 26 november 2000 debuteerde hij in de wedstrijd tegen FC Twente. Tot 2002 zou hij in de groen-witte kleuren blijven spelen waarna er een overstap volgde naar PSV. In 2004 begon een buitenlands avontuur dat via Chelsea, Real Madrid en Bayern München voerde. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij zijn carrière beëindigde, maar nu blijkt dus dat er toch een vervolg komt bij de club waar het voor hem allemaal begon.