Arjen Robben gespot onder viaduct Van Iddekingeweg

nieuws

Foto: Marcel Hulshof - twitter.com/marcelhulshof8

Streetart-kunstenaars hebben in de nacht van zaterdag op zondag Arjen Robben een plekje gegeven onder het viaduct aan de Van Iddekingeweg.

Zaterdagmiddag werd het nieuws bekendgemaakt dat de 36-jarige voetballer vanaf komend seizoen voor FC Groningen gaat spelen. Het nieuws zorgde voor kippenvel en euforie bij iedereen die de FC in haar hart heeft gesloten. Op de website waar de seizoenskaartjes gekocht kunnen worden was het na de bekendmaking zo druk dat de site moeilijk bereikbaar was. Kunstenaars besloten direct om aan het werk te gaan. Onder het viaduct werd de naam van de voetballer op een muur geplaatst met daarbij een beeltenis van de international. En dat alles in de kleuren groen en wit.

Robben wordt zondagmiddag in het stadion van FC Groningen gepresenteerd. Met zijn komst naar de FC is de cirkel rond. Robben debuteerde in de herfst van 2000 in het eerste elftal van FC Groningen in een wedstrijd tegen Twente.