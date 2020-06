Arjen Robben gepresenteerd in Euroborg

Voetballer Arjen Robben (36) is zondagmiddag gepresenteerd in het Euroborg stadion. De international tekende in principe een contract voor een jaar.

Robben liet op de persconferentie weten dat hij al weken in training is om een comeback mogelijk te maken. Hij hoopt bij de start van het nieuwe seizoen aan te kunnen sluiten bij de selectie. Bij de persconferentie werd het ook het contract getekend. “Voor de toekomst”, liet hij weten. “We zijn nog jong.”

“Niet de juiste schoenen”

Eerder in de middag vond er een presentatie plaats op het veld in het stadion. Daar kreeg Robben het FC-Groningen shirt overhandigd. Bij de presentatie waren ook zijn vrouw en zijn drie kinderen aanwezig. Een balletje trappen ging tijdens de presentatie nog voorzichtig. “Daarvoor heb ik niet de juiste schoenen aangetrokken”, liet Robben lachend weten.

Niet bang om te falen

Of Robben op tijd fit is: “Dat weet niemand. Misschien is het over een maand wel voorbij, maar misschien is het ook pas over twee jaar voorbij.” De international liet weten uit te kijken naar de eerste wedstrijd in het stadion. Bang om te falen is hij niet. “Natuurlijk kan het mislukken. Moet ik het dan maar niet gaan doen? Nee. Misschien lukken bepaalde dingen niet, maar ik heb niets te verliezen. Om mijn carrière zit al een grote strik.”

Chelsea, Real Madrid en Bayern München

De voetballer werd in 1984 geboren in Bedum. Na de eerste stappen bij de plaatselijke voetbalclub kwam hij terecht bij FC Groningen waar hij in de herfst van het jaar 2000 zijn debuut maakte in het eerste elftal in een wedstrijd tegen Twente. Tot 2002 zou hij blijven spelen in het groen-witte tenue. Daarna vertrok hij naar PSV. Na PSV volgde een reis door Europa waarbij Robben onder andere speelde voor Chelsea, Real Madrid en Bayern München.