Architectuurmaand duurt 18 dagen

Foto: Etienne René

18 september weten we wie de Groninger Architectuurprijs wint. 18 gebouwen dingen al mee. De uitslag wordt het sluitstuk van de eerste Architectuurmaand, die 18 dagen duurt.



De Dag van de Architectuur duurde de laatste jaren in Groningen steeds minstens een paar weken. Daarom is deze door de organisatie nu omgedoopt tot Groninger Architectuurmaand, die voor het eerst onder die naam van 1 tot en met 18 september gehouden wordt.

Er staan al 18 gebouwen op de groslijst met ingezonden projecten, die stukje bij beetje nog kan worden aangevuld. Stemmen op het mooiste gebouw kan in augustus.

Bekijk de gebouwen hier: https://www.groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen