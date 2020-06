Archeologen vinden kanonskogels bij H.L. Wichersstraat die op Bommen Berend werden afgevuurd

nieuws

Foto: Nicolette Boelens

Bij archeologisch onderzoek aan de H.L. Wichersstraat zijn onder andere drie kanonskogels gevonden die in 1672 vanuit de Stad zijn afgevuurd op de manschappen van Bommend Berend. Naast de vondst van de kanonskogels ontdekten de archeologen dat de houtzaagmolen De Zaayer, die ooit in de straat gestaan heeft, al veel eerder is gebouwd dan werd aangenomen.

“Het was bekend dat de manschappen van Bommen Berend de stad belegerden vanaf de Kempkensberg”, vertelt archeoloog Gert Jan de Roller van MUG ingenieursbureau op de website van Aanpak Ring Zuid. “De vondst van de kogels op deze plek duidt erop dat er ook soldaten meer richting het Winschoterdiep zijn geweest. Dat wisten we nog niet, al lag het in de lijn der verwachting.”

Naast de kanonskogels en de resten van de molen, vonden de archeologen een sloot en klein gereedschap die mogelijk uit de Romeinse tijd stammen. De archeologen vonden onder andere een stukje van een duimstok, een hamer, een zakmes en huisraad. “Het was voor ons vooral een verrassing dat hier nog zoveel aanwezig was“, aldus de Roller. “We hadden verwacht dat de grond hier flink verstoord zou zijn. Op de plek waar de huizen aan de noordkant van de straat hebben gestaan, was dat inderdaad zo. Maar meer richting het noorden viel dat erg mee. Wellicht dat we hier nog meer vinden.”